Reebok виходить з українського ринку — останні магазини в Києві закриють навесні

Бренд спортивного одягу та взуття Reebok оголосив про повний вихід з українського ринку. Два останні монобрендові магазини в Києві припинять роботу навесні 2026 року, повідомляє Forbes.

Магазин у ТРЦ SkyMall закриють 8 травня. Контракт у ТРЦ Retroville діє до кінця квітня 2026 року, однак точка працюватиме лише до розпродажу залишків товару.

Офіційний сайт бренду також функціонуватиме до повного розпродажу продукції.

За інформацією джерела видання, на рішення вплинули кілька чинників: незадовільні результати бренду в Україні, економічні труднощі в Туреччині, звідки походить ліцензійний партнер Reebok — FLO Retailing, а також зниження ефективності монобрендових магазинів.

Збитки FLO в Україні у 2023 році становили 82,4 мільйона гривень, у 2024 — 153,8 мільйона гривень, а за дев’ять місяців 2025 року — 48,5 мільйона гривень.

Водночас конкуренти демонструють зростання: доходи PUMA в Україні у 2025 році збільшилися на 5 %, а доходи adidas за дев’ять місяців 2025 року — на 26,5 %.

З українського ринку також виходять інші турецькі бренди — English Home, Koton, DeFacto та InStreet, який належить FLO.

Попри збитковість, українські спортивні ритейлери зацікавлені в розвитку бренду. Серед потенційних партнерів — «Марафон», Intersport, Sport City, MD Fashion та Intertop Ukraine.

Утім, за словами джерела, переговори можуть тривати роками. Найімовірніший сценарій — продаж продукції Reebok у мультибрендових магазинах.