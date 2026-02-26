У Нідерландах знайшли 35 невідомих робіт Рембрандта

Під час локдауну COVID-19 жителька Нідерландів Шарлотта Маєр знайшла у сімейній шухляді 35 офортів, що належали її покійному дідусю, і передала їх до Rembrandt House Museum в Амстердамі. Про це повідомляє Artnews.

Фахівці підтвердили, що всі роботи створені Рембрандтом ван Рейном. Дідусь Маєр купував їх між 1900 і 1920 роками, тоді офорти не користувалися попитом і коштували лише кілька гульденів за штуку.

Колекція ще не має офіційної оцінки, але, для порівняння: у 2023–2025 роках на аукціоні Christie's у Лондоні один з офортів Рембрандта пішов за $4,2 мільйона, а малюнок Young Lion Resting на Sotheby's був проданий за $17,9 мільйонів.

Знайдені роботи та інші зібрані Маєр твори, включно з роботами попередників, сучасників та послідовників Рембрандта, будуть представлені на виставці у Stedelijk Museum Zutphen під назвою From Dark to Light з 21 березня до 14 червня.