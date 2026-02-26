Італійка вперше отримала компенсацію за перелом ноги під час роботи з дому

В Італії суд виніс безпрецедентне рішення, прирівнявши травму в домашніх умовах до нещасного випадку на виробництві. 60-річна працівниця юридичного факультету Падуанського університету змогла отримати компенсацію за перелом щиколотки, який стався під час робочої онлайн-наради, пише The Guardian.

Халепа сталася ще у квітні 2022 року. Під час zoom-конференції жінка підвелася з-за столу, щоб узяти документи, але впала і зламала щиколотку у двох місцях. Травма виявилася серйозною: знадобилася операція, а реабілітація тривала понад чотири місяці.

Попри те, що інцидент стався у робочий час, національний орган страхування від нещасних випадків на виробництві відмовив у виплатах. Мотивували це тим, що нещасний випадок стався вдома, а не в офісі. Жінці довелося самостійно оплачувати лікування та навіть оренду крісла колісного.

За підтримки профспілки жінка звернулася до суду з трудових питань. Суддя став на бік позивачки, класифікувавши інцидент як виробничу травму. Тепер держава зобов’язана відшкодувати їй усі медичні витрати та виплатити заборгованість за страховими виплатами.

Адвокати зазначають, що на момент початку апеляції в Італії не було подібних судових прецедентів. «Цей вирок — перемога для всіх італійських працівників. Державна інституція намагалася заощадити кошти за рахунок жінки, але тепер кожен, хто потрапить у схожу ситуацію, зможе посилатися на це рішення», — заявили у профспілці Federazione Gilda Unams.

Жінка, яка виграла суд, уже повернулася до роботи в університеті та продовжує частково працювати з дому.