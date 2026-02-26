Метро Варшави перетворюють на сучасне укриття

Варшава готує підземну інфраструктуру міста до можливих кризових ситуацій. Мер польської столиці Рафал Тшасковський розкрив нові деталі стратегічної програми «Підземний щит» (Podziemna tarcza), яка має перетворити метрополітен на надійний об’єкт цивільного захисту.

Головна мета проєкту — адаптувати станції метро так, щоб вони могли слугувати укриттям для понад 100 тисяч мешканців. Проєкт «Підземний щит» є частиною ширшої ініціативи «Варшава захищає» (Warszawa Chroni).

Metro Warszawskie - nie tylko podziemna kolej, ale też "Podziemna tarcza" pic.twitter.com/QR22vAteY4 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 21, 2026

Спільно з пожежною службою влада міста працює над переобладнанням станцій. Порожні підземні приміщення, які раніше не використовувалися, перетворюють на кризові склади. Там уже розміщують термоси, спальні мішки, носилки та ліжка. Місто також закуповує тисячі електрогенераторів, щоб забезпечити світло та зв’язок у разі знеструмлення.

«Не йдеться про те, щоб когось налякати. Ми в безпеці, але хто обачний — завжди застрахований», — заявив мер, додавши, що місто інвестує величезні кошти у критичну інфраструктуру та зміцнення безпеки.