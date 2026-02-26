Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Метро Варшави перетворюють на сучасне укриття

Артем Черничко 26 лютого 2026
337
Метро Варшави перетворюють на сучасне укриття

Варшава готує підземну інфраструктуру міста до можливих кризових ситуацій. Мер польської столиці Рафал Тшасковський розкрив нові деталі стратегічної програми «Підземний щит» (Podziemna tarcza), яка має перетворити метрополітен на надійний об’єкт цивільного захисту.

Головна мета проєкту — адаптувати станції метро так, щоб вони могли слугувати укриттям для понад 100 тисяч мешканців. Проєкт «Підземний щит» є частиною ширшої ініціативи «Варшава захищає» (Warszawa Chroni).

Спільно з пожежною службою влада міста працює над переобладнанням станцій. Порожні підземні приміщення, які раніше не використовувалися, перетворюють на кризові склади. Там уже розміщують термоси, спальні мішки, носилки та ліжка. Місто також закуповує тисячі електрогенераторів, щоб забезпечити світло та зв’язок у разі знеструмлення.

«Не йдеться про те, щоб когось налякати. Ми в безпеці, але хто обачний — завжди застрахований», — заявив мер, додавши, що місто інвестує величезні кошти у критичну інфраструктуру та зміцнення безпеки.

Фото: Michael Matloka / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Італійка вперше отримала компенсацію за перелом ноги під час роботи з дому У фільмі про Меланію Трамп використали пісню The Rolling Stones без дозволу гурту Кіберкультурний «Сільпо» у Львові переміг на міжнародному конкурсі дизайнів магазинів У Нідерландах знайшли 35 невідомих робіт Рембрандта
Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.