Billboard назвав лауреаток премії Women in Music 2026: серед них — Теяна Тейлор і Laufey

Видання Billboard оголосило лауреаток премії Women in Music 2026, яка щороку відзначає жінок, що визначають розвиток сучасної музичної індустрії.

Церемонія відбудеться 29 квітня в Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі. Ведучою стане Кеке Палмер.

Нагороду Visionary Award вручать співачці, авторці пісень і акторці фільму «Одна битва за іншою» Теяні Тейлор. У листопаді її альбом Escape Room номінували на «Ґреммі», а в січні артистка здобула «Золотий глобус» і отримала номінацію на «Оскар».

Теяна Тейлор на церемонії вручення премії BAFTA. Фото: Adrian Dennis / AFP

Тейт Макрей стане лауреаткою Hitmaker Award. Протягом року вона вперше очолила чарт Billboard Hot 100 із треком What I Want (разом із Morgan Wallen).

Кантрі-співачка Елла Ленґлі отримає Powerhouse Award — її сингл Choosin’ Texas також піднявся на перше місце Billboard Hot 100.

Kehlani вручать Impact Award. На початку року вона здобула дві премії «Ґреммі» — за «Найкращу R&B пісню» та «Найкраще R&B виконання».

Співачка Laufey стане лауреаткою Innovator Award. Цьогоріч вона отримала свою другу премію «Ґреммі».

Mariah the Scientist відзначать нагородою Rising Star Award, Зара Ларссон отримає Breakthrough Award 2026, а Thalia — Icon Award.

Лауреатку премії «Жінка року-2026» назвуть у найближчі тижні. Торік цю нагороду отримала Doechii, а у 2024 році — Karol G.

За словами співголови відділу контенту Billboard Джейсона Ліпшуца, цьогорічні лауреатки «формують звук сьогодення та визначають культуру майбутнього», демонструючи креативність і глобальний вплив у різних жанрах.