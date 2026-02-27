Paramount купує Warner Bros. за $111 мільярдів після відмови Netflix

Компанія Paramount Skydance здобула перемогу в драматичній боротьбі за Warner Bros. Discovery, запропонувавши за одну з найстаріших студій Голлівуду $111 мільярдів. Рада директорів Warner Bros. офіційно визнала цю пропозицію після того, як Netflix відмовився підвищувати свою попередню ставку в $82 мільярди, пише BBC.

Керівництво Netflix пояснило це рішення фінансовою дисципліною, зазначивши, що за поточної ціни угода перестала бути вигідною, оскільки вона була для них лише «бажаною», а не критично необхідною.

У межах домовленостей Paramount заплатить $31 за акцію готівкою та покриє штраф у розмірі $2,8 мільярда, який Warner Bros. має виплатити Netflix за розрив попереднього плану злиття. Якщо регулятори схвалять угоду, Paramount отримає контроль над легендарною кіностудією, мережею HBO, каналом CNN та низкою спортивних активів. Це об’єднання може докорінно змінити медіаландшафт, сконцентрувавши величезну кількість популярного контенту та новинних ресурсів у руках одного власника.

Угода вже опинилася під прицілом політиків і регуляторів. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що злиття таких гігантів ще не є «вирішеною справою» і потребує ретельної антимонопольної перевірки. Окрему увагу привертають тісні зв’язки родини Еллісонів, які володіють Paramount, із Дональдом Трампом. Раніше президент США неодноразово критикував CNN і заявляв, що телеканал має бути проданий у разі будь-якої зміни власника Warner Bros., називаючи його нинішнє керівництво «некомпетентним».

Для Paramount, яку очолює Девід Еллісон, ця купівля є стратегічним кроком до перетворення на абсолютного лідера ринку. Компанія планує об’єднати бази підписників HBO Max із власними ресурсами, такими як Nickelodeon, CBS та Comedy Central.

Однак шлях до завершення транзакції обіцяє бути складним через необхідність отримання дозволів від Департаменту юстиції США та європейських регуляторів, які оцінюватимуть вплив цього гігантського злиття на конкуренцію в індустрії.