Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Мій язик втомився»: Джим Керрі виступив французькою мовою на премії «Сезар»

Артем Черничко 27 лютого 2026
274

На 51-й церемонії вручення премії «Сезар» Джим Керрі отримав почесну нагороду за видатний внесок у світовий кінематограф. Статуетку акторові вручив режисер Мішель Гондрі, з яким Керрі працював над культовою стрічкою «Вічне сяйво чистого розуму» понад 20 років тому. Про це пише Variety.

Головною несподіванкою вечора стала промова Керрі, яку він повністю виголосив французькою мовою. Актор зізнався, що його предки під прізвищем Карре (Carré) походять із французького Сен-Мало й емігрували до Канади триста років тому. «Сьогодні завдяки цій нагороді коло замкнулося», — зазначив актор.

Джим Керрі також висловив глибоку вдячність своєму батькові, Персі Джозефу Керрі, назвавши його найсмішнішою людиною, яку він будь-коли знав. Саме батько, за словами актора, навчив його справжній цінності любові, щедрості та сміху. Завершуючи виступ, Керрі перепросив за свій акцент, пожартувавши, що його «язик уже втомився» від іноземної мови.

Ця почесна нагорода традиційно вручається світовим зіркам першої величини — минулого року її лауреаткою стала Джулія Робертс.

Мітки
Новини
Читайте також
На Сицилії рятувальники витягли 400 рідкісних книг із бібліотеки, що зависла над прірвою Трагічна історія Жизель Пеліко стане серіалом — головну роль пророкують Меріл Стріп Оззі Осборн посмертно отримає премію Brit Awards за життєві досягнення На iPhone та iPad дозволили зберігати секретну інформацію НАТО
Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.