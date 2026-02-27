«Мій язик втомився»: Джим Керрі виступив французькою мовою на премії «Сезар»

На 51-й церемонії вручення премії «Сезар» Джим Керрі отримав почесну нагороду за видатний внесок у світовий кінематограф. Статуетку акторові вручив режисер Мішель Гондрі, з яким Керрі працював над культовою стрічкою «Вічне сяйво чистого розуму» понад 20 років тому. Про це пише Variety.

Головною несподіванкою вечора стала промова Керрі, яку він повністю виголосив французькою мовою. Актор зізнався, що його предки під прізвищем Карре (Carré) походять із французького Сен-Мало й емігрували до Канади триста років тому. «Сьогодні завдяки цій нагороді коло замкнулося», — зазначив актор.

Джим Керрі також висловив глибоку вдячність своєму батькові, Персі Джозефу Керрі, назвавши його найсмішнішою людиною, яку він будь-коли знав. Саме батько, за словами актора, навчив його справжній цінності любові, щедрості та сміху. Завершуючи виступ, Керрі перепросив за свій акцент, пожартувавши, що його «язик уже втомився» від іноземної мови.

Ця почесна нагорода традиційно вручається світовим зіркам першої величини — минулого року її лауреаткою стала Джулія Робертс.