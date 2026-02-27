На iPhone та iPad дозволили зберігати секретну інформацію НАТО

iPhone та iPad стали першими пристроями масового споживання, які відповідають вимогам інформаційної безпеки країн НАТО. Їх дозволили використовувати для роботи з даними рівня NATO Restricted без встановлення спеціального програмного забезпечення чи налаштувань.

Про це повідомили в Apple.

Сертифікацію отримали пристрої з операційними системами iOS 26 та iPadOS 26. Їх внесли до каталогу продуктів інформаційної безпеки НАТО (NATO Information Assurance Product Catalogue). Раніше подібний рівень допуску мали лише спеціалізовані урядові рішення.

Підставою для цього рішення стали перевірки Федерального відомства з інформаційної безпеки Німеччини (BSI). Фахівці провели технічну оцінку, комплексне тестування та глибокий аналіз безпеки платформи Apple. За результатами аудиту BSI підтвердило, що вбудовані механізми захисту iOS та iPadOS відповідають операційним і гарантійним вимогам країн Альянсу.

Раніше iPhone та iPad уже отримали дозвіл на обробку секретних даних уряду Німеччини з використанням стандартних засобів безпеки системи.

В Apple наголошують, що захист інтегрований у пристрої на рівні апаратного та програмного забезпечення. Серед ключових механізмів — наскрізне шифрування, біометрична автентифікація через Face ID та функція Memory Integrity Enforcement, яка запобігає несанкціонованому втручанню в пам’ять пристрою та зміні даних.

Президентка BSI Клаудія Платтнер зазначила, що цифрова трансформація можлива лише за умови, якщо інформаційну безпеку враховують на етапі розробки мобільних продуктів.

Віцепрезидент Apple з безпеки Іван Крстич підкреслив, що раніше пристрої з таким рівнем захисту були доступні лише урядовим структурам після значних інвестицій у спеціалізовані рішення. Тепер сертифікацію отримали серійні пристрої, які є на ринку.