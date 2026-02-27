Оззі Осборн посмертно отримає премію Brit Awards за життєві досягнення

Легендарного фронтмена гурту Black Sabbath Оззі Осборна посмертно вшанують премією Brit Awards за життєві досягнення.

Про це пише NME.

Премію вручають за визначний внесок у розвиток музики. Організатори підкреслюють, що Осборн «змінив звучання і дух року», вплинувши на кілька поколінь артистів.

Цьогоріч церемонія BRIT Awards уперше за 50 років пройде поза Лондоном — на манчестерській арені Co-op Live. Раніше організатори оголосили, що на ній виступлять Гаррі Стайлз, Олівія Дін, Wolf Alice, Марк Ронсон та Росалія.

Церемонія завершиться рок-триб’ютом Оззі із виконанням «No More Tears» — титульної композиції з альбому музиканта 1991 року.

Виступ курувала дружина та менеджерка артиста Шерон Осборн. До нього долучаться музиканти, які в різні роки грали в гурті Осборна, зокрема Адам Вейкман, Роберт Трухільйо, Томмі Клафетос і Закк Вайлд. Триб’ют очолить Роббі Вільямс — його особисто запросила Шерон Осборн як давнього друга родини.

Музикант помер у липні 2025 року у віці 76 років. Останнім часом він мав серйозні проблеми зі здоров’ям: 2020 року Оззі діагностували хворобу Паркінсона, а 2023-го — пухлину в хребті. Через свій стан Осборн був змушений скасувати низку світових турів.

Смерть музиканта настала за кілька тижнів після першого за 20 років возз’єднання Black Sabbath. Гурт виступив на фестивалі у Villa Park. Дружина артиста Шерон Осборн тоді назвала цей концерт «його прощанням із фанатами».