Kей-попгурт BLACKPINK випустив новий мініальбом після трирічної паузи

Kей-попгурт BLACKPINK повернувся з новим релізом після паузи. Квартет представив третій мініальбом під назвою DEADLINE, який став першим спільним записом учасниць за три роки.

До складу релізу увійшли п’ять треків, у яких поєднуються EDM, поп і хіп-хоп — фірмова формула гурту, але з помітно агресивнішим звучанням. Центральною композицією став сингл GO. Разом із піснею вийшов кліп: у відео учасниці з’являються серед штормового моря і навіть у відкритому космосі.

До мініальбому також включили раніше представлений трек JUMP у стилі hardstyle EDM.

Реліз вийшов через місяць після завершення туру DEADLINE World Tour, який став першим повністю стадіонним туром у кар’єрі BLACKPINK.

DEADLINE уже доступний на стримінгових платформах, зокрема Spotify та Apple Music.