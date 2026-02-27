Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

adidas зняв сюрреалістичну рекламу з Семюелом Л. Джексоном і Кендалл Дженнер

Артем Черничко 27 лютого 2026
Бренд adidas представив нову масштабну кампанію The Original Icon, присвячену культовій моделі кросівок Superstar. Головним оповідачем знову став Семюел Л. Джексон. Цього разу він блукає коридорами вигаданого «Готелю Superstar», створюючи метафоричну історію про те, як це взуття об’єднує різні епохи, ідентичності та культурні пласти, пише Hypebeast.

Сюрреалістичне відео режисера Тібо Греве відсилає до візуального стилю Стенлі Кубрика та Девіда Лінча. Окрім Джексона, у кадрі з’являється сузір’я амбасадорів бренду: модель Кендалл Дженнер, футболіст Ламін Ямаль, репер Baby Keem та баскетболіст Джеймс Гарден.

Кампанія презентує оновлену лінійку Originals весни 2026 року. Класична чорно-біла палітра Superstar цього сезону доповнена акцентним червоним кольором. У чоловічій колекції переважають вільні спортивні костюми та денім, а в жіночій лінійці пропонують сміливі інтерпретації класичного тректопу Superstar — від зразків із штучної шкіри до в’язаних гачком моделей.

Нова колекція вже доступна на офіційному сайті та в роздрібних магазинах бренду.

