Ватикан випустив поштову марку з київським собором під час блекауту

Ватикан презентував нову поштову марку на честь українських католиків.

На ній зображено київський собор Воскресіння Христового під час відключення електроенергії, повідомляє Reuters.

Поштова служба Ватикану зазвичай випускає марки до католицьких свят або на вшанування національних церков і уникає політичних послань, віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей. Нову марку представили в тиждень четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Глава Української греко-католицької церкви архиєпископ Святослав Шевчук під час презентації у Ватикані назвав випуск марки «великим моментом розради».

«Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу через цю особливу увагу до нашої історії та нашого життя в цей трагічний момент війни», — сказав він.

Марку випустили з нагоди 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після падіння Радянського Союзу та 12-ї річниці зведення собору. Під час війни храм також слугував бомбосховищем. Шевчук назвав його «центром спротиву».

Близько 10 % українців належать до Української греко-католицької церкви, яка дотримується східного обряду, визнає авторитет Папи Римського та перебуває в єдності з Римом. Більшість українців є православними.

Марка має номінал €1,35 — це вартість пересилання стандартного листа до країн Європи. Ватикан, суверенна держава в межах Рима, має власну поштову службу з 1929 року.