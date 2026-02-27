YouTube рекомендує дітям ШІ-відео, замасковані під навчальний контент

Алгоритми YouTube активно просувають дітям відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які маскуються під освітній контент для малюків і дошкільнят.

Про це йдеться в дослідженні The New York Times.

Журналісти переглянули понад 1000 відео, рекомендованих дітям на платформі, й з’ясували, що алгоритм регулярно просуває короткі ролики з дивними або нелогічними сюжетами. У таких відео тварини мають зайві кінцівки чи спотворені риси, трапляється неправдива інформація, а розповідь позбавлена чіткої структури. Більшість роликів тривають не довше, ніж 30 секунд.

Контент створюють із використанням доступних інструментів ШІ. Деякі канали випускають по кілька таких відео на день і збирають мільйони переглядів. Часто вони позиціонують себе як «навчальні», хоча фахівці ставлять під сумнів їхню освітню цінність.

Експерти з розвитку дітей застерігають, що подібні ролики можуть створювати надмірне когнітивне навантаження. Через гіперреалістичні візуальні ефекти маленьким дітям складніше відрізняти фантазію від реальності. Також короткий формат не дає можливості розгорнути сюжет або повторити ключові елементи, що важливо для навчання.

Навіть на каналі YouTube Kids, що дає батькам більше контролю над вмістом, подібний ШІ-контент легко знайти. Деякі ролики мають маркування як «контент, створений або змінений за допомогою ШІ», однак анімовані відео для дітей платформа не зобов’язує позначати як створені штучним інтелектом.

Після звернення The New York Times YouTube припинив монетизацію п’яти каналів із прикладами такого контенту та видалив кілька відео з YouTube Kids. Водночас аналогічні ролики й далі залишаються доступними.

Експерти наголошують: якісний дитячий контент має чітку структуру, зрозумілий і пов’язаний із реальним досвідом дитини сюжет. Натомість масове виробництво коротких ШІ-роликів ризикує витісняти корисніші речі — читання, спілкування чи перегляд професійних освітніх програм.

Платформи вже починають посилювати правила щодо використання ШІ, але наразі відповідальність за вибір контенту залишається здебільшого на батьках.