У Львові відкрили найбільший інклюзивний басейн

У Львові запрацював найбільший інклюзивний 25-метровий басейн, адаптований до потреб маломобільних людей. Об’єкт облаштували на базі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України, що на вулиці Клепарівській. Про це повідомила Львівська міська рада.

Простір використовуватимуть насамперед для реабілітації ветеранів, проте він також буде відкритим для мешканців громади й учнів навколишніх шкіл. На створення безбар’єрного середовища місто спрямувало 8 мільйонів гривень.

Комплекс площею 2700 м² включає велику 25-метрову чашу на чотири доріжки та окрему навчальну чашу.

«З паркінгу можна безперешкодно потрапити в роздягальню, прийняти душ, переодягнутися, прийти в басейн, поплавати й отримати якісну послугу з оздоровлення», — каже директор офісу спорту ЛМР Антон Нікулін.

Під час реконструкції фахівці виконали масштабний обсяг робіт: облаштували пандус і безбар’єрний вхід, повністю оновили інженерні системи, дах та вентиляцію, а також модернізували душові, роздягальні й санвузли згідно з вимогами інклюзивності.

Окрім спеціальних приміщень для користувачів крісел колісних, на об’єкті змонтували сучасний підйомник вантажністю до 227 кг, що дозволяє самостійно спускатися у воду.

Басейн, збудований ще 1965 року, потребував оновлення через проблеми з вентиляцією. Цього разу модернізація була повністю зосереджена на забезпеченні інклюзивності.