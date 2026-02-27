В Burger King з'явився ШІ, який оцінює доброзичливість працівників до гостей

Мережа фастфуду Burger King запускає ШІ-чатбота для працівників, який працюватиме в їхніх гарнітурах, пише The Verge.

Голосового асистента назвали Patty — він є частиною нової платформи BK Assistant і допомагатиме не лише з приготуванням страв, а й оцінюватиме, наскільки ввічливо співробітники спілкуються з клієнтами.

За словами директора з цифрових технологій компанії Тібо Ру, систему навчали на основі відгуків гостей. ШІ розпізнає певні фрази на кшталт «ласкаво просимо до Burger King», «будь ласка» та «дякую», і може повідомляти менеджерам, як їхня точка справляється з показником «доброзичливості».

Patty працює на базі технологій OpenAI і об’єднує дані з драйв-тру, кухонного обладнання, складу та інших процесів. Працівники можуть запитати, скільки скибок бекону додати до бургеру або як правильно почистити апарат для молочних коктейлів.

Оскільки система інтегрована з новою хмарною касовою платформою, вона також повідомлятиме менеджерів про поломки обладнання чи відсутність певних позицій. Якщо продукт закінчився, протягом 15 хвилин його автоматично приберуть із меню.

Попри активне впровадження ШІ, компанія поки не готова масово запускати повністю автоматизовані драйв-тру, як це вже тестують McDonald's, Wendy's та Taco Bell. Ру визнає, що це ризикований напрямок і не всі клієнти готові до такого формату. Наразі технологію ШІ-драйв-тру тестують менш ніж у 100 ресторанах.