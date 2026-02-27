Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Burger King з'явився ШІ, який оцінює доброзичливість працівників до гостей

Іван Назаренко 27 лютого 2026
373
В Burger King з'явився ШІ, який оцінює доброзичливість працівників до гостей

Мережа фастфуду Burger King запускає ШІ-чатбота для працівників, який працюватиме в їхніх гарнітурах, пише The Verge.

Голосового асистента назвали Patty — він є частиною нової платформи BK Assistant і допомагатиме не лише з приготуванням страв, а й оцінюватиме, наскільки ввічливо співробітники спілкуються з клієнтами.

За словами директора з цифрових технологій компанії Тібо Ру, систему навчали на основі відгуків гостей. ШІ розпізнає певні фрази на кшталт «ласкаво просимо до Burger King», «будь ласка» та «дякую», і може повідомляти менеджерам, як їхня точка справляється з показником «доброзичливості».

Patty працює на базі технологій OpenAI і об’єднує дані з драйв-тру, кухонного обладнання, складу та інших процесів. Працівники можуть запитати, скільки скибок бекону додати до бургеру або як правильно почистити апарат для молочних коктейлів.

Оскільки система інтегрована з новою хмарною касовою платформою, вона також повідомлятиме менеджерів про поломки обладнання чи відсутність певних позицій. Якщо продукт закінчився, протягом 15 хвилин його автоматично приберуть із меню.

Попри активне впровадження ШІ, компанія поки не готова масово запускати повністю автоматизовані драйв-тру, як це вже тестують McDonald's, Wendy's та Taco Bell. Ру визнає, що це ризикований напрямок і не всі клієнти готові до такого формату. Наразі технологію ШІ-драйв-тру тестують менш ніж у 100 ресторанах.

Фото: Alexis AMZ DA CRUZ / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Amazon показав перший кадр екранізації гри God of War У Польщі планують заборонити соцмережі дітям до 15 років У Львові відкрили найбільший інклюзивний басейн Хав'єр Бардем, Кріс Еванс та Демі Мур: хто оголошуватиме переможців на «Оскарі»
Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026 Качине магре: як одна страва стала символом нової французької кухні 27 лютого 2026 Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.