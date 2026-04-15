«Це не розіграш?»: парижанин виграв шедевр Пікассо за €100 у лотереї

У Парижі оголосили результати благодійної лотереї «1 Пікассо за 100 євро». Переможцем став 58-річний інженер Арі Ходара, який тепер є власником оригінального полотна іспанського майстра. Про це пише BBC.

Арі Ходара дізнався про свою перемогу під час відеодзвінка з аукціонного дому Christie's. Спершу він не повірив, перепитавши: «Як мені знати, що це не розіграш?»

Свій переможний квиток №94715 чоловік купив випадково минулого вікенду. «Коли береш участь у такому, не очікуєш перемоги. Але я неймовірно щасливий, адже справді цікавлюся живописом», — прокоментував новий власник шедевра.

Призом цьогорічного розіграшу став портрет «Голова жінки» (Tête de Femme), написаний гуашшю на папері у 1941 році. На картині зображена муза та партнерка Пікассо — французька художниця-сюрреалістка Дора Маар. Ринкова вартість полотна оцінюється у понад €1 мільйон.

Ця лотерея стала вже третім таким заходом, заснованим журналісткою Пері Кошен за підтримки родини та фонду Пікассо. Цього року організатори продали понад 120 тисяч квитків по €100 у десятках країн світу, що дало змогу зібрати близько €11 мільйонів.

Зібрані кошти розподілять так: €10 мільйонів спрямують до французького Фонду дослідження хвороби Альцгеймера на наукові розробки, а решту отримає колишній власник картини — паризька Opera Gallery.