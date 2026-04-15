Заказник «Протасів Яр» у Києві лишився під охороною — суд відхилив скаргу забудовника

Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення скаргу товариства, яке намагалося частково скасувати рішення про створення в Києві ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр», повідомили в Офісі генпрокурора.

Йшлося про спробу виключити зі складу заказника дві земельні ділянки загальною площею понад 1 гектар. Позивач стверджував, що є їхнім законним користувачем і не надавав згоди на включення цієї землі до природоохоронної території. Суд визнав ці доводи безпідставними.

У суді апеляційної інстанції товариство також наполягало, що природно-заповідний статус цих ділянок унеможливлює реалізацію на території масштабного будівельного проєкту.

Спеціалізована екологічна прокуратура заперечила проти доводів апеляційної скарги та наголосила, що товариство не має жодних прав на спірні земельні ділянки, зокрема і права на їхню багатоповерхову забудову. Прокурори також підкреслили, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприйнятним, оскільки може завдати природному комплексу безповоротної шкоди.

Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки в складі ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Протасів Яр є зеленою зоною в Солом’янському районі Києва площею близько 20 гектарів. 2,5 гектара перебувають у комунальній власності, 1,5 гектара орендує компанія «ЕнсоГруп», а решту 16 гектарів приватизувало ТОВ «Протасів Яр».

Як розповіла Суспільному голова ГО «Захистимо Протасів Яр» Юлія Бартля, зелена зона в цьому районі міста була завжди, однак її весь час намагалися забудувати. У 2019 році компанія «Дайтона Груп» встановила на території паркан і почала вирубувати дерева. Тоді і створили громадську організацію «Захистимо Протасів Яр», яку очолив Роман Ратушний. Через суди будівництво вдалося зупинити.

Ще з 1966 року ця територія мала статус зеленої зони, відведеної для облаштування парку культури та відпочинку. Окрім природоохоронної та ландшафтної цінності, місцевість має також історико-культурне значення, оскільки тут розташовані недосліджені археологічні пам’ятки.

У 2022 році Київрада оголосила ці території природоохоронними, заборонивши на них будь-яку господарську діяльність. Рішення затвердили у 2024 році. Водночас компанії-орендарі продовжують оскаржувати його в судах, виступаючи проти створення заказника.