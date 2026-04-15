Мадонна готує продовження танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor»

Американська співачка Мадонна готує продовження культового танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor» 2005 року. На її офіційному сайті з’явився напис «Confessions II» і, ймовірно, обкладинка майбутнього релізу, пише Pitchfork.

Уранці 14 квітня співачка також очистила свій Instagram і змінила опис профілю на фразу «Time goes by so slowly…». Це рядок із пісні «Hung Up» — головного синглу альбому «Confessions on a Dance Floor» 2005 року.

Офіційної дати релізу та повної назви платівки поки що не оголосили. Водночас відомо, що над новим альбомом Мадонна працювала разом зі Стюартом Прайсом, який продюсував і оригінальний «Confessions on a Dance Floor».

Уперше співачка натякнула на продовження цього альбому в грудні 2024 року, коли опублікувала відео зі студії разом із Прайсом. Торік вона також підтвердила, що повернулася до Warner Records — лейблу, на якому виходили її студійні альбоми від дебютного «Madonna» 1983 року до «Hard Candy» 2008-го.

Це буде перший студійний альбом Мадонни після «Madame X», який вийшов у 2019 році. У наступні роки вона випустила дві збірки реміксів — «Finally Enough Love» і «Veronica Electronica» — а також співпрацювала з Бейонсе, Fireboy DML, Семом Смітом і Токішею.