Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Мадонна готує продовження танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor»

Ірина Маймур 15 квітня 2026
139

Американська співачка Мадонна готує продовження культового танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor» 2005 року. На її офіційному сайті з’явився напис «Confessions II» і, ймовірно, обкладинка майбутнього релізу, пише Pitchfork.

Уранці 14 квітня співачка також очистила свій Instagram і змінила опис профілю на фразу «Time goes by so slowly…». Це рядок із пісні «Hung Up» — головного синглу альбому «Confessions on a Dance Floor» 2005 року.

Прев'ю відео

Офіційної дати релізу та повної назви платівки поки що не оголосили. Водночас відомо, що над новим альбомом Мадонна працювала разом зі Стюартом Прайсом, який продюсував і оригінальний «Confessions on a Dance Floor».

Уперше співачка натякнула на продовження цього альбому в грудні 2024 року, коли опублікувала відео зі студії разом із Прайсом. Торік вона також підтвердила, що повернулася до Warner Records — лейблу, на якому виходили її студійні альбоми від дебютного «Madonna» 1983 року до «Hard Candy» 2008-го.

Це буде перший студійний альбом Мадонни після «Madame X», який вийшов у 2019 році. У наступні роки вона випустила дві збірки реміксів — «Finally Enough Love» і «Veronica Electronica» — а також співпрацювала з Бейонсе, Fireboy DML, Семом Смітом і Токішею.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.