Творець S.T.A.L.K.E.R. працює над новою постапокаліптичною грою

Засновник української студії GSC Game World і один із творців ігрової серії S.T.A.L.K.E.R. Сергій Григорович працює над новим науково-фантастичним проєктом S.T.R.A.N.G.E.R.

Про це він повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Повна назва проєкту — S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Події гри розгортатимуться у світі після глобальної ядерної катастрофи. За словами Григоровича, проєкт поєднає напрацювання попередніх ігор із новими технологічними рішеннями, зокрема у сфері штучного інтелекту.

«Ми створюємо не просто гру, а імерсивний стрибок. S.T.R.A.N.G.E.R. вбере в себе все найкраще, що ми напрацювали за більш ніж 33 роки роботи різних команд компанії, але при цьому запропонує фанатам технології та підхід, яких індустрія ще не бачила», — зазначив він.

Григорович також повідомив про паралельну розробку криптовалютного проєкту, однак деталей не розкрив.

GSC Game World — українська студія відеоігор, заснована в Києві в 1995 році. Вона стала однією з перших компаній, що вивели український геймдев на міжнародний рівень. Найвідоміші проєкти студії — серії Cossacks («Козаки») та S.T.A.L.K.E.R., які здобули культовий статус серед гравців у світі.

Наразі невідомо, чи залучена до роботи над S.T.R.A.N.G.E.R. команда GSC Game World. Сергій Григорович не є акціонером студії, а останні два проєкти виходили під керівництвом його брата Євгена Григоровича.