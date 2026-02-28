Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Мілані трамвай зійшов із рейок і врізався в будівлю: є загиблі та поранені

Ірина Маймур 28 лютого 2026
У центрі Мілана трамвай маршруту № 9 зійшов із рейок і врізався в будівлю.

Унаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, до 40 — отримали поранення, пише BBC.

Фото: Piero CRUCIATTI / AFP

Інцидент стався 27 лютого близько 16:00 за місцевим часом на проспекті Viale Vittorio Veneto. За повідомленнями місцевих медіа, перед зіткненням трамвай зачепив світлофор, а потім врізався у фасад будівлі та пошкодив вітрину ресторану.

Один із загиблих — 60-річний чоловік, імовірно пішохід, якого збив трамвай. Друга жертва та більшість постраждалих — пасажири. На місце прибули численні бригади швидкої допомоги. Рятувальники розгорнули тимчасовий намет для надання медичної допомоги.

Очевидці розповідають, що почули гучний звук з-під вагона, після чого трамвай зійшов із колії, набрав швидкість і врізався в будівлю. Один із пасажирів заявив, що спершу подумав про землетрус.

Причини аварії наразі з’ясовують. За однією з версій, трамвай міг надто швидко входити в поворот. Мер Мілана Джузеппе Сала назвав подію «трагедією» та повідомив про початок розслідування. За його словами, водій був досвідченим і перебував на зміні лише близько години. Наразі розглядають версію раптового погіршення його самопочуття.

Зазначається, що трамвай складався з трьох вагонів. Це одна з двосторонніх моделей із кабінами спереду і ззаду. У місті такі вагони почали використовувати лише кілька тижнів тому.

