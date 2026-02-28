Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На премії «Сезар» освистали хвилину пам’яті Бріжіт Бардо

Ірина Маймур 28 лютого 2026
672

Під час 51-ої церемонії вручення французької кінопремії «Сезар» у Парижі хвилину пам’яті Бріжіт Бардо частина залу зустріла свистом.

Про це пише The Guardian.

Організатори показали ролик із фрагментами найвідоміших фільмів акторки та її архівними світлинами. Частина гостей аплодувала, однак реакція була змішаною — свист було чутно серед оплесків. Також пролунали вигуки «расистка».

Бардо померла в грудні 2025 року у віці 91 року. У 1950–1960-х вона стала однією з найвідоміших зірок французького кіно завдяки ролям у фільмах «І Бог створив жінку» та «Зневага».

Після завершення акторської кар’єри на початку 1970-х Бардо зосередилася на зоозахисній діяльності, однак згодом неодноразово опинялася в центрі скандалів через свої політичні заяви. Французькі суди кілька разів штрафували її за расистські та гомофобні висловлювання, зокрема спрямовані проти мусульманської громади Франції. Книга акторки 2003 року «Плач у тиші» викликала суспільну критику через нападки на ЛГБТ-спільноту та тему «ісламізації» французького суспільства.

Премія «Сезар» є головною кіновідзнакою Франції та вважається французьким аналогом «Оскара».

