Тріумф Олівії Дін і спільний виступ ROSALÍA та Бйорк: підсумки Brit Awards 2026

28 лютого в Манчестері відбулася церемонія Brit Awards 2026. Головною тріумфаторкою вечора стала Олівія Дін. Вона отримала нагороди «Артистка року», «Найкраща поп-артистка», «Альбом року» за «The Art Of Loving» і «Пісня року» за дует із Семом Фендером «Rein Me In».

Платівка Олівії «The Art Of Loving» обійшла релізи Dave, Лілі Аллен, Сема Фендера та Wolf Alice. У номінації «Пісня року» Дін фактично змагалася сама із собою: окрім «Rein Me In», серед претендентів була і її сольна композиція «Man I Need». Переможця в цій категорії, як і в номінації «Міжнародна пісня року», визначали глядачі через голосування в WhatsApp.

Сем Фендер також отримав дві нагороди: разом із Дін — за «Пісню року», а окремо — як найкращий Alternative/Rock-артист. Це його третя перемога в цій номінації за останні п’ять років.

Серед міжнародних лауреатів премії — ROSALÍA, яка вперше здобула Brit Awards у категорії «Міжнародна артистка року». Виступ співачки із синглом «Berghain» став одним із найобговорюваніших моментів церемонії: на сцені до неї приєдналися Heritage Orchestra та Бйорк. Для ісландської артистки це була перша поява на Brit Awards за десять років.

Бйорк під час виступу на церемонії. Фото: Adrian Dennis / AFP

Нагороду «Міжнародна пісня року» отримав трек «APT.» у виконанні Rosé та Бруно Марса. Rosé стала першою K-pop-артисткою в історії Brit Awards, яка здобула нагороду. Цьогорічна церемонія також уперше включала виступ K-pop-артистів: HUNTR/X виконали свій суперхіт «Golden».

«Проривом року» стала Лола Янг, а Wolf Alice вдруге в кар’єрі отримали нагороду «Гурт року». У хіп-хоп-категорії переміг Dave, у R&B — колектив Sault, а в танцювальній номінації нагороду отримали Fred again., Skepta та PlaqueBoyMax.

Серед почесних відзнак — Ноел Галлахер став «Автором пісень року». PinkPantheress — «Продюсеркою року», а Марк Ронсон отримав нагороду за видатний внесок у музику. У промові він згадав Емі Вайнгауз і розповів, що їхня перша спільна сесія двадцять років тому завершилася написанням легендарного треку «Back To Black».

Оззі Осборна посмертно відзначили нагородою за життєві досягнення. Відзнаку представила у відеозверненні Доллі Партон, а прийняла Шерон Осборн. Церемонію закрив рок-триб’ют «No More Tears» у виконанні Роббі Вільямса разом із музикантами, які свого часу грали в гурті Оззі.