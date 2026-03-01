Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Демна Гвасалія знов «надихнувся» безпритульним Славіком зі Львова: у колекції Gucci побачили схожі образи

Ірина Маймур 01 березня 2026
Автор проєкту Slavik’s Fashion Юрко Дячишин опублікував в Instagram приклади, які, на його думку, свідчать про натхнення Демни Гвасалії образами львівського безпритульного Славіка під час роботи над новою колекцією Gucci сезону осінь–зима 2026/27.

У дописі він порівняв архівні світлини Славіка, зроблені у Львові в 2011–2013 роках, із образами з подіумного показу Gucci. Зокрема, йдеться про мінімалістичні total black комплекти та подібні стилістичні рішення.

Slavik’s Fashion — фотопроєкт Юрка Дячишина про Славіка, якого називали «наймоднішим безпритульним у світі». Світлини, зняті у Львові, отримали міжнародний розголос і неодноразово ставали предметом обговорень у fashion-контексті.

Колекція осінь–зима 2026/27 стала першим масштабним подіумним показом Демни як креативного директора Gucci. Після десяти років у Balenciaga дизайнер представив нове бачення модного дому під час Міланського тижня моди. У колекції він звертається до естетики кінця 1990-х — початку 2000-х років, зокрема до періоду Тома Форда в Gucci. На подіумі з’явилися шкіряні куртки та брюки, обтислі футболки, вузькі джинси та білі мінісукні.

Це не перший випадок, коли ім’я Славіка пов’язують із творчістю Демни. У 2016 році в інтерв’ю Vogue Paris дизайнер згадував, що під час роботи над першою чоловічою колекцією надихався, зокрема, фото Славіка.

У 2022 році Юрко Дячишин також звинувачував бренд VTMNTS (проєкт Vetements) у використанні образів зі світлин Славіка. Тоді одяг із лукбука бренду нагадував або прямо повторював стилістику персонажа з його фотосерії.

У коментарі Bird in Flight Дячишин розповідав, що представники Vetements раніше зв’язувалися з ним і пропонували привезти Славіка до Парижа на показ. Також надходили пропозиції зняти про нього фільм або серіал, однак після зникнення Славіка ці проєкти не отримали продовження.

