Хорватію повністю розміновано після Вітчизняної війни — на це пішов 31 рік

Іван Назаренко 02 березня 2026
Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович заявив, що країна офіційно стала вільною від мін. Через 31 рік після завершення війни за незалежність, що тривала з 1991 по 1995 рік, у країні повністю розмінували всі відомі мінні поля, пише The Voice of Croatia.

За його словами, процес тривав майже три десятиліття та коштував державі приблизно €1,2 мільярда. За цей час загинули 208 людей, серед них 41 сапер, які безпосередньо брали участь у розмінуванні.

Оголошення пролунало під час заходів до Міжнародного дня цивільного захисту в Загребі. Божинович наголосив, що роботи завершено відповідно до вимог Оттавської конвенції, яка спрямована на заборону використання протипіхотних мін.

За офіційними даними, з території країни вилучили майже 107 тисяч мін і понад 407 тисяч одиниць нерозірваних боєприпасів. Міністр підкреслив, що це виконання морального обов’язку перед жертвами мін та їхніми родинами.

