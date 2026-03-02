Хорватію повністю розміновано після Вітчизняної війни — на це пішов 31 рік

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович заявив, що країна офіційно стала вільною від мін. Через 31 рік після завершення війни за незалежність, що тривала з 1991 по 1995 рік, у країні повністю розмінували всі відомі мінні поля, пише The Voice of Croatia.

За його словами, процес тривав майже три десятиліття та коштував державі приблизно €1,2 мільярда. За цей час загинули 208 людей, серед них 41 сапер, які безпосередньо брали участь у розмінуванні.

Оголошення пролунало під час заходів до Міжнародного дня цивільного захисту в Загребі. Божинович наголосив, що роботи завершено відповідно до вимог Оттавської конвенції, яка спрямована на заборону використання протипіхотних мін.

За офіційними даними, з території країни вилучили майже 107 тисяч мін і понад 407 тисяч одиниць нерозірваних боєприпасів. Міністр підкреслив, що це виконання морального обов’язку перед жертвами мін та їхніми родинами.