Помер письменник Ден Сіммонс — автор роману «Гіперіон»

Помер американський письменник Ден Сіммонс — автор понад 30 романів і збірок оповідань у жанрах наукової фантастики, горору та політичного трилера. Йому було 77 років. Сіммонс пішов із життя 21 лютого у Лонгмонті, штат Колорадо, поруч із дружиною та донькою, пише The Guardian.

Найбільшу славу йому приніс роман «Гіперіон» 1989 року — масштабна науково-фантастична історія, яка здобула премію Г’юго за найкращий роман та нагороду Locus. Згодом письменник створив ще три продовження, об’єднані в цикл «Пісні Гіперіона».

Протягом кар’єри Сіммонс отримав дві премії World Fantasy, понад десять нагород Locus, премію Ширлі Джексон і кілька премій Брема Стокера. Його роман «Терор», художнє переосмислення долі експедиції Джона Франкліна, 2018 року екранізували в жанрі телесеріалу — адаптація отримала схвальні відгуки критиків.

Сіммонс народився 1948 року в Пеорії, штат Іллінойс, виріс в Іллінойсі та Індіані. Протягом 18 років працював учителем початкової школи в Міссурі, Нью-Йорку та Колорадо й був фіналістом конкурсу «Учитель року» в Колорадо. Щодня після обіду він розповідав учням продовження великої вигаданої історії, яку почав у перший день навчального року. Саме вона згодом лягла в основу «Пісень Гіперіона».

Його дебютний роман «Пісня Калі» вийшов 1985 року. Серед інших відомих книжок — вампірський горор «Живильний жах», «Літо ночі», науково-фантастичні епоси «Іліон» і «Олімп», а також «Друд», присвячений останнім рокам життя Чарльза Діккенса.