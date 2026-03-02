Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Українському письменнику та музиканту Сергію Жадану нададуть звання почесного доктора Вроцлавського університету. Про це повідомило Polskie Radio.

Рішення про почесне звання ухвалив сенат університету. В обґрунтуванні зазначено, що творчість Жадана є «безкомпромісним і проникливим, глибоко закарбованим у пам’яті свідченням війни».

Університет підкреслює, що тексти Жадана стають свідченням епохи та інструментом опору насильству, оперативно реагуючи на суспільно-політичні потрясіння. У творах автора відображені не лише біль і втрати, а й спротив та незламність.

У виші також наголосили, що це рішення має символічний вимір — як жест солідарності академічної спільноти Вроцлава з Україною.

Церемонія вручення відбудеться 22 травня під час міжнародної конференції «Майбутнє вже тут. Польща — Україна — Європа».

Фото: Mariusz Kubik / Wikimedia Commons
