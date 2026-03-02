Сергій Жадан отримає звання почесного доктора Вроцлавського університету

Українському письменнику та музиканту Сергію Жадану нададуть звання почесного доктора Вроцлавського університету. Про це повідомило Polskie Radio.

Рішення про почесне звання ухвалив сенат університету. В обґрунтуванні зазначено, що творчість Жадана є «безкомпромісним і проникливим, глибоко закарбованим у пам’яті свідченням війни».

Університет підкреслює, що тексти Жадана стають свідченням епохи та інструментом опору насильству, оперативно реагуючи на суспільно-політичні потрясіння. У творах автора відображені не лише біль і втрати, а й спротив та незламність.

У виші також наголосили, що це рішення має символічний вимір — як жест солідарності академічної спільноти Вроцлава з Україною.

Церемонія вручення відбудеться 22 травня під час міжнародної конференції «Майбутнє вже тут. Польща — Україна — Європа».