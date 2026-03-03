Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сервіс Bolt запустив у Києві функцію виклику водія для особистого авто

Іван Назаренко 03 березня 2026
790

Естонський сервіс виклику авто Bolt запустив у Києві нову категорію поїздок — Driver-only. Вона дозволяє замовити виклик професійного водія, який керуватиме власним автомобілем клієнта, пише Forbes.

Поки що послуга доступна лише в столиці, але компанія розглядає можливість масштабування в інших містах. Вартість буде вищою за стандартні тарифи, оскільки водій має спеціально дістатися клієнта, а після завершення поїздки повернутися назад.

За словами генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика, запуск базується як на досвіді компанії на інших ринках, так і на внутрішньому попиті в Україні. У межах Driver-only діє страхування відповідальності: у разі пошкодження авто з вини водія збитки покриє страхова компанія. Також зберігається стандартне страхування життя під час поїздки.

На старті сервіс стосується лише автомобілів з автоматичною коробкою передач. До виконання замовлень допускають водіїв із високим рейтингом, відібраних за підвищеними критеріями якості. Користувачі можуть не лише викликати водія одразу, а й запланувати поїздку на конкретний час.

Мітки
Новини
Читайте також
Росія цьогоріч повертається на Венеційську бієнале Перезапуск «Ідентифікації Борна» зніматимуть без Метта Деймона Spotify видалив 13 % української ШІ-музики, випущеної 2025 року У Львові відкрили виставку про Маріуполь із детальним макетом міста до окупації
Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.