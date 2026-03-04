Барабанщик The Beatles Рінго Старр анонсував свій новий альбом

Барабанщик The Beatles Рінго Старр оголосив про вихід свого нового альбому Long Long Road та представив перший сингл It’s Been Too Long. Платівка вийде 24 квітня, пише BBC.

До релізу увійдуть 10 треків, включно із спільними роботами з Біллі Стрінгсом, Шеріл Кроу та St. Vincent. У першому синглі також взяли участь Сара Джарош і Моллі Таттл. Альбом записували в Нешвіллі та Лос-Анджелесі, він матиме кантрі- та американа-звучання.

Long Long Road став продовженням альбому Look Up (2025), який приніс Старру перше місце в британському кантрі-чарті. Нову роботу він створив разом із продюсером T Bone Burnett, відомим співпрацею з Бобом Діланом і саундтреками до фільмів «О, де ж ти, брате?» та «Переступити межу».

За словами 85-річного музиканта, співпраця з Бернеттом стала для нього правильним поворотом у кар’єрі. До альбому також увійшла маловідома пісня Карла Перкінса I Don’t See Me In Your Eyes Anymore — як відсилання до музики, що вплинула на Старра ще в часи The Beatles.