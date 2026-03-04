Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На полі для гольфу в Манчестері знайшли винний погріб XII століття

Іван Назаренко 04 березня 2026
На полі для гольфу в передмісті Манчестера провалля в ґрунті виявилося входом до винного погребу, закритого понад 100 років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Заступник головного грінкіпера Стів Гопкінс помітив невелику яму на 13-й лунці й спершу вирішив, що це обвалений дренаж. Під час розкопок з'ясувалося, що отвір раптово розширюється, і відкрилося цегляне підземне приміщення зі склепінчастою стелею. Усередині лежали десятки порожніх пляшок з-під портвейну та іншого вина. За словами Гопкінса, він став першою людиною, яка зайшла туди за більш ніж століття.

Погріб був частиною маєтку Davyhulme Hall, що датується XII століттям — часами правління Генріха II. Садиба належала середньовічному лицареві Джону де Гулму, а в XIX столітті перейшла у власність Роберта Генрі Норрейса, відомого як Сквайр Боб. Після його смерті в 1887 році будівлю виставили на продаж, але покупця не знайшлося, і маєток знесли. Сам гольф-клуб заснували у 1911 році на частині колишніх земель.

Цікаво, що 13-та лунка має назву The Cellars («Погреби»). Це може свідчити про те, що про існування підземелля знали ще під час облаштування поля.

Наразі погріб знову закрили, поки керівництво клубу вирішує, що з ним робити. Пляшки вилучили для збереження, їх можуть виставити в клубному будинку як історичний експонат.

