На полі для гольфу в Манчестері знайшли винний погріб XII століття

На полі для гольфу в передмісті Манчестера провалля в ґрунті виявилося входом до винного погребу, закритого понад 100 років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Заступник головного грінкіпера Стів Гопкінс помітив невелику яму на 13-й лунці й спершу вирішив, що це обвалений дренаж. Під час розкопок з'ясувалося, що отвір раптово розширюється, і відкрилося цегляне підземне приміщення зі склепінчастою стелею. Усередині лежали десятки порожніх пляшок з-під портвейну та іншого вина. За словами Гопкінса, він став першою людиною, яка зайшла туди за більш ніж століття.

Погріб був частиною маєтку Davyhulme Hall, що датується XII століттям — часами правління Генріха II. Садиба належала середньовічному лицареві Джону де Гулму, а в XIX столітті перейшла у власність Роберта Генрі Норрейса, відомого як Сквайр Боб. Після його смерті в 1887 році будівлю виставили на продаж, але покупця не знайшлося, і маєток знесли. Сам гольф-клуб заснували у 1911 році на частині колишніх земель.

An exciting discovery on the course today



Following the appearance of a sinkhole on the 13th hole, our greens team uncovered what appears to be an old cellar, believed to date back to the original manor house.



Over 100 years old and filled with historic wine and port bottles pic.twitter.com/0uBdyrW1Vp — Davyhulme Park Golf Club (@DavyhulmeGolf) February 27, 2026

Цікаво, що 13-та лунка має назву The Cellars («Погреби»). Це може свідчити про те, що про існування підземелля знали ще під час облаштування поля.

Наразі погріб знову закрили, поки керівництво клубу вирішує, що з ним робити. Пляшки вилучили для збереження, їх можуть виставити в клубному будинку як історичний експонат.