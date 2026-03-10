Колишній розробник S.T.A.L.K.E.R. 2 випустить горор-гру про Лису гору

Український розробник Денис Рудий, який раніше був тімлідом Level Designer S.T.A.L.K.E.R. 2, випускає власну інді-гру LYSA HORA: The Haunted Hill. Про це він повідомив на форумі GamedevDOU.

LYSA HORA — науково-фантастичний атмосферний горор, натхненний реальною київською локацією. За словами розробника, основою стали реальні фото та місця, які доповнили художнім баченням і геймдизайном.

Гра розповідає про студента, який переїздить до великого міста в пошуках нового життя, і тут починає бачити нав’язливі кошмари про таємничу гору. У снах з’являються підземні тунелі, занедбані споруди та дивний пристрій, котрий колись стримував щось небезпечне. У пошуках відповідей герой знаходить засекречені документи в міському архіві й вирушає до самої гори.

У геймплеї — дослідження локацій, збирання фрагментів історії, складні головоломки та подолання перешкод з елементами паркуру. За словами розробника, у проєкті поєднуються давні ритуали та радянські експерименти.

Реліз гри запланований на 24 квітня у Steam.