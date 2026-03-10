Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Колишній розробник S.T.A.L.K.E.R. 2 випустить горор-гру про Лису гору

Ірина Маймур 10 березня 2026
407

Український розробник Денис Рудий, який раніше був тімлідом Level Designer S.T.A.L.K.E.R. 2, випускає власну інді-гру LYSA HORA: The Haunted Hill. Про це він повідомив на форумі GamedevDOU.

LYSA HORA — науково-фантастичний атмосферний горор, натхненний реальною київською локацією. За словами розробника, основою стали реальні фото та місця, які доповнили художнім баченням і геймдизайном.

Гра розповідає про студента, який переїздить до великого міста в пошуках нового життя, і тут починає бачити нав’язливі кошмари про таємничу гору. У снах з’являються підземні тунелі, занедбані споруди та дивний пристрій, котрий колись стримував щось небезпечне. У пошуках відповідей герой знаходить засекречені документи в міському архіві й вирушає до самої гори.

У геймплеї — дослідження локацій, збирання фрагментів історії, складні головоломки та подолання перешкод з елементами паркуру. За словами розробника, у проєкті поєднуються давні ритуали та радянські експерименти.

Реліз гри запланований на 24 квітня у Steam.

Мітки
Новини
Читайте також
Єврокомісія пригрозила санкціями Венеційській бієнале через участь Росії Meta придбала соцмережу для ШІ-ботів Moltbook Shazam додали в ChatGPT: тепер пісні можна розпізнавати просто в чаті У Києві «Будинок із хлібною лавкою» затягнули полотном із намальованим фасадом
Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.