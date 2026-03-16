Бронзову скульптуру митця Генрі Мура продали за £26 мільйонів

Іван Назаренко 16 березня 2026
Скульптуру King and Queen британського митця Генрі Мура продали на аукціоні за £26 мільйонів. Робота має доволі драматичну історію: у 1995 році її обезголовили вандали, але згодом знайдені голови повернули на місце, пише BBC.

Скульптура довгий час стояла просто неба у скульптурному парку Ґленкілн у регіоні Дамфріс і Галловей. Парк створив місцевий землевласник Вільям Кесвік у 1950–1970-х роках. Його ідея полягала в тому, щоби показувати сучасне мистецтво не в галереях, а у природному ландшафті.

Бронзову композицію King and Queen встановили серед відкритих пагорбів і пустельного болотистого ландшафту, де вона стала однією з головних точок маршруту для відвідувачів. Критики називали її однією з найважливіших робіт Мура після Другої світової війни.

Сам Генрі Мур казав, що на створення скульптури його надихнула давньоєгипетська статуя подружжя придворного чиновника у Британському музеї.

У 2013 році з парку викрали іншу скульптуру Мура — Standing Figure. Попри винагороду у £50 тисяч, її так і не знайшли, після чого решту робіт перевезли у сховище, а парк припинив існування як виставковий простір.

На нещодавніх торгах аукціонного дому Christie's скульптуру King and Queen продали анонімному покупцю за £26 мільйонів — значно більше за очікувані £15 млн. Це один із чотирьох відлитків роботи, і єдиний, що досі залишався у приватних руках. Інші перебувають у музейних колекціях у Японії, Нідерландах та США.

