Японський мандрівник у костюмі гепарда завершив дворічну пішу подорож Австралією

Японський мандрівник Кентаро Джін завершив дворічну подорож через усю Австралію. І зробив він це в повному костюмі гепарда, пише The Daily Beast.

Свій похід він почав у листопаді 2023 року в місті Карнарвон на заході країни, а фінішував біля Сіднейського оперного театру. За цей час подолав приблизно 6,5 тисячі кілометрів.

У мережі мандрівника знають під псевдонімом Catman. Будучи одягненим у леопардовий костюм, він штовхав жовту тачку вздовж узбережжя континенту, дорогою зупиняючись у містах і селах. За час подорожі йому вдалося зібрати близько $50 тисяч на дослідження онкозахворювань серед дітей.

Фініш подорожі перетворився на невелике святкування: біля опери Catman зустріли сотні людей. Багато хто стежив за його мандрівкою онлайн — в Instagram у Джіна вже понад 850 тисяч підписників.

Сам мандрівник жодного разу не показував обличчя і весь час залишався у масці. Кентаро пояснює, що хотів бути «реальною людиною, яка приносить надію в реальний світ», а не просто ще одним героєм соцмереж.

Під час подорожі він регулярно зупинявся у невеликих містах, знайомився з місцевими жителями і ділився історіями про ці зустрічі в соцмережах. Йому часто приносили воду, каву або їжу, допомагаючи продовжувати шлях через спекотні та посушливі райони Австралії.

Ідея вирушити у таку мандрівку з’явилася після розриву з дівчиною в Японії. За словами Джіна, у той момент він відчув, що втратив сенс життя, але водночас дивну легкість і бажання зробити щось радикальне. Так і виникла ідея довгої подорожі за кордон.

Утім, на цьому Catman зупинятися не планує. Після завершення пішого маршруту він заявив, що хоче повернутися назад велосипедом і зрештою зробити повне коло навколо Австралії.