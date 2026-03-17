Chupa Chups випустив куленепробивний льодяник для реклами нової обгортки смаколика

Іван Назаренко 17 березня 2026
416

Chupa Chups зробив лімітовану серію льодяників Chupa Chups Impossible, щоби привернути увагу до оновленого паковання. Проєкт реалізували разом із рекламною агенцією BBH London, пише Hypebeast.

У межах кампанії виготовили 250 льодяників, загорнутих у багатошаровий захист із промислових матеріалів. Серед них карбонове волокно, арамід, який використовують у бронежилетах, карбід кремнію та шар рідкої гуми. За заявою розробників, така конструкція робить виріб стійким до порізів, вогню та тиску в понад 1000 кг.

Серія має виключно промоційний характер. Вона знадобилася, щоб обіграти репутацію бренду, пов’язану з незручною для відкривання обгорткою.

Паралельно компанія почала використовувати нове паковання, яке легше розгортати. Оновлені льодяники вже з’являються у продажу, а до кінця року новий вигляд матимуть усі цукерки.

