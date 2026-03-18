Yakaboo закриває свою єдину офлайн-книгарню на Хрещатику — компанія збирається масштабуватися

Книжковий ритейлер Yakaboo оголосив про закриття своєї книгарні на Хрещатику в Києві. У соцмережах компанія подякувала відвідувачам за підтримку, назвавши цей простір важливою частиною своєї історії.

У Yakaboo зазначили, що книгарня стала особливим місцем завдяки читачам і їхній любові до книжок. Водночас рішення про закриття пояснюють розвитком компанії. За словами команди, бренд виріс, а подальші плани й амбіції потребують більшого масштабу.

Перед завершенням роботи книгарні компанія запустила фінальний розпродаж. До 27 березня включно на весь асортимент діятиме знижка 25%, отож гостям пропонують скористатися нагодою придбати книги, на які вони давно накинули оком.

У Yakaboo також натякнули на подальші зміни: компанія готує нові проєкти й обіцяє найближчим часом поділитися деталями.