Шакіра збудує власний стадіон в Іспанії для фінального концерту світового туру

Колумбійська співачка Шакіра планує завершити свій світовий тур «Жінки більше не плачуть» масштабним концертом в Іспанії. Для цього вона хоче збудувати тимчасовий майданчик під назвою «Стадіон Шакіри», пише Euronews. Це буде спеціально створена концертна арена, яку використають лише для фінального шоу туру.

Кількість концертів на «Стадіоні Шакіри» не уточнюється, але відомо, що споруда простоїть більше двох днів.

SHAKIRA STADIUM



Shakira confirms that Live Nation will build the 'Shakira Stadium' in Spain specifically for her concerts in the country.

З Іспанією пов’язані останні гучні події в житті співачки — розрив із футболістом Жерардом Піке у 2022 році, який широко обговорювали в медіа, а також тривалий податковий конфлікт із іспанською владою. Справу про можливе ухилення від сплати податків зрештою закрили після угоди, але вона суттєво вплинула на публічний образ артистки.

За задумом, тимчасову арену адаптують до масштабної сценографії, світлового шоу та відеопродакшн, які складно реалізувати на типових стадіонах.

Сам тур став одним із найуспішніших у кар’єрі Шакіри, зібравши великі майданчики по всьому світу і закріпивши її статус однієї з найвпливовіших діячок сучасної попсцени.