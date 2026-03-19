Комік Зак Галіфіанакіс запускає нове шоу на Netflix — цього разу він висаджуватиме город

Іван Назаренко 19 березня 2026
Американський комік Зак Галіфіанакіс, відомий за фільмом «Похмілля у Вегасі» та шоу «Між двома папоротями», запускає новий проєкт про садівництво. Серіал під назвою «This Is a Gardening Show» вийде на Netflix 22 квітня — у День Землі, пише Variety.

Перший сезон складатиметься із шести епізодів тривалістю 15-20 хвилин. Шоу описують як поєднання комедії та практичних порад. Галіфіанакіс не виступає експертом, а навпаки — вчиться разом із глядачами, ставить прості запитання і розбирається в основах садівництва.

Проєкт виробляє студія RadicalMedia разом із продакшеном самого актора. Режисером виступив Брук Ліндер, а серед продюсерів — Кріс Кім. За словами команди, ідея в тому, щоб глядачі могли застосувати побачене у власних садах або навіть на балконі.

Окремо підкреслюють тон проєкту — він балансує між гумором і щирим інтересом до теми. У серіалі будуть як жартівливі моменти, так і розмови зі справжніми садівниками, де Галіфіанакіс інколи дивується базовим речам, наприклад, як правильно посадити насіння.

