Sony розробляє технологію, яка не допускає порушення авторських прав у ШІ-контенті

Іван Назаренко 19 березня 2026
Компанія Sony через свій дослідницький підрозділ Sony AI розробляє нову технологію під назвою Protective AI, яка має обмежити порушення авторських прав у контенті, створеному штучним інтелектом, пише Hypebeast.

Ідея в тому, щоб навчити ШІ розпізнавати й уникати копіювання впізнаваних стилів, наприклад, візуальної естетики Studio Ghibli або характерного звучання конкретних артистів.

Для цього систему, навпаки, тренують на захищених авторським правом матеріалах, щоб вона могла впізнавати такі стилі й блокувати спроби їх відтворення, навіть якщо користувач формулює запит обхідними способами.

Окрім боротьби з плагіатом, технологію планують використовувати для відстеження внеску конкретних авторів у згенерований контент. У перспективі це може стати основою для системи винагороди, коли творці отримуватимуть компенсацію, якщо їхні роботи вплинули на результат, створений ШІ.

Наразі Protective AI перебуває на стадії досліджень, і терміни запуску не називають. Водночас у Sony розраховують, що така технологія зможе застосовуватися у різних напрямах — від музики й кіно до відеоігор та аніме.

Фото: julien Tromeur / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Як звучить колір: у Києві відкрили музичний куб від IQOS У Британії остаточно скасували проєкт тунелю під Стоунгенджем «Жодних порушень»: Венеційська бієнале відмовилася забороняти участь Росії Режисерка оскароносного фільму «Гамнет» оголосила благодійний аукціон для українських зооволонтерів
Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026

