Sony розробляє технологію, яка не допускає порушення авторських прав у ШІ-контенті

Компанія Sony через свій дослідницький підрозділ Sony AI розробляє нову технологію під назвою Protective AI, яка має обмежити порушення авторських прав у контенті, створеному штучним інтелектом, пише Hypebeast.

Ідея в тому, щоб навчити ШІ розпізнавати й уникати копіювання впізнаваних стилів, наприклад, візуальної естетики Studio Ghibli або характерного звучання конкретних артистів.

Для цього систему, навпаки, тренують на захищених авторським правом матеріалах, щоб вона могла впізнавати такі стилі й блокувати спроби їх відтворення, навіть якщо користувач формулює запит обхідними способами.

Окрім боротьби з плагіатом, технологію планують використовувати для відстеження внеску конкретних авторів у згенерований контент. У перспективі це може стати основою для системи винагороди, коли творці отримуватимуть компенсацію, якщо їхні роботи вплинули на результат, створений ШІ.

Наразі Protective AI перебуває на стадії досліджень, і терміни запуску не називають. Водночас у Sony розраховують, що така технологія зможе застосовуватися у різних напрямах — від музики й кіно до відеоігор та аніме.