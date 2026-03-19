Режисерка оскароносного фільму «Гамнет» оголосила благодійний аукціон для українських зооволонтерів

Режисерка фільму «Гамнет» Хлої Чжао оголосила благодійний аукціон на підтримку української організації «Порятунок тварин Харків». Вона пропонує переможцю онлайн-зустріч — годину розмови через Zoom.

Щоб долучитися, охочі мають зробити ставку в межах аукціону. Переможе той, хто запропонує найбільшу суму. Аукціон уже триває і завершиться 28 березня, а всі зібрані кошти передадуть на підтримку волонтерів, які займаються евакуацією та лікуванням тварин.

Організацію «Порятунок тварин Харків» заснували у 2016 році. Спочатку вона працювала переважно в Харкові та області, але після початку повномасштабної війни розширила діяльність — волонтери евакуйовують тварин із Донеччини, Сумщини, виїжджали також до Херсона після підриву Каховської ГЕС. У Харкові організація має власну клініку, реабілітаційний центр і кілька локацій для перетримки тварин.

Волонтери регулярно публікують звіти з евакуацій і закликають допомагати — донатами на корм і ліки або тимчасовим прихистком для тварин, адже притулки часто переповнені.