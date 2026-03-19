Режисерка оскароносного фільму «Гамнет» оголосила благодійний аукціон для українських зооволонтерів

Іван Назаренко 19 березня 2026
Режисерка фільму «Гамнет» Хлої Чжао оголосила благодійний аукціон на підтримку української організації «Порятунок тварин Харків». Вона пропонує переможцю онлайн-зустріч — годину розмови через Zoom.

Щоб долучитися, охочі мають зробити ставку в межах аукціону. Переможе той, хто запропонує найбільшу суму. Аукціон уже триває і завершиться 28 березня, а всі зібрані кошти передадуть на підтримку волонтерів, які займаються евакуацією та лікуванням тварин.

Організацію «Порятунок тварин Харків» заснували у 2016 році. Спочатку вона працювала переважно в Харкові та області, але після початку повномасштабної війни розширила діяльність — волонтери евакуйовують тварин із Донеччини, Сумщини, виїжджали також до Херсона після підриву Каховської ГЕС. У Харкові організація має власну клініку, реабілітаційний центр і кілька локацій для перетримки тварин.

Волонтери регулярно публікують звіти з евакуацій і закликають допомагати — донатами на корм і ліки або тимчасовим прихистком для тварин, адже притулки часто переповнені.

