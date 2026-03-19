Король Чарльз III відкрив пішохідний маршрут, що пролягає уздовж усієї Великої Британії

Іван Назаренко 19 березня 2026
У Великій Британії презентували найдовший у світі облаштований пішохідний маршрут уздовж узбережжя — King Charles III England Coast Path, пише BBC. Його протяжність становить понад 4300 кілометрів, і вперше він дозволяє безперервно пройти уздовж усього узбережжя Англії.

Маршрут відкрив король Чарльз III під час заходу в регіоні Саут-Даунс. Монарх також пройшов одну з ділянок стежки.

Стежка тягнеться через різноманітні ландшафти — від піщаних пляжів і солончаків до скель, дюн і прибережних міст. Значна частина маршруту була й раніше, однак понад 1000 кілометрів довелося прокласти з нуля, а інші ділянки — модернізувати.

Проєкт стартував ще за уряду прем'єр-міністра Гордона Брауна і реалізовувався 18 років. Для його втілення навіть ухвалили окремий закон, який дозволив відкрити доступ до частини узбережжя, раніше закритої для публіки.

Наразі відкрито близько 80% маршруту, завершити решту планують до кінця року. Подекуди шлях має особливості, наприклад, на північному заході потрібно скористатися поромом через річку Мерсі, а в Девоні — переходити річку вбрід під час відпливу.

Маршрут також адаптований до змін клімату, у разі руйнування узбережжя його можна переносити вглиб суші. Це має зберегти безперервність стежки навіть за умов підвищення рівня моря.

