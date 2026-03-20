Іван Назаренко 20 березня 2026
Фанати гурту Metallica зробили понад 40 тисяч донацій крові по всьому світу

Американський гурт Metallica разом з американським Червоним Хрестом зібрали понад 40 тисяч донацій крові по всьому світу в межах спільної благодійної ініціативи, пише Variety.

Партнерство стартувало у квітні 2025 року через фонд гурту All Within My Hands. Відтоді лише у США вдалося зібрати понад 25 тисяч донацій, а ще тисячі — під час концертів світового туру M72 в інших країнах. Фанатів закликали долучатися до акцій здавання крові як під час виступів, так і в місцевих центрах донорства.

За словами барабанщика групи Ларса Ульріха, ініціатива стала прикладом того, як фан-спільнота може впливати на життя інших. Він зазначив, що відгук аудиторії перевершив очікування, а сама кампанія допомогла врятувати тисячі життів.

Організатори також зазначають, що проєкт залучив нову аудиторію донорів: близько 16% учасників здавали кров уперше, і майже половина з них — молодь віком від 16 до 24 років. У Червоному Хресті кажуть, що це свідчить про зростання соціальної активності покоління зумерів.

Для мотивації донорам — учасникам кампанії — видавали футболки з лімітованих серій, а також вони могли виграти гітару з автографами учасників гурту.

Фото: Kreepin Deth / Wikimedia Commons
