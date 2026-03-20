У США затвердили дизайн золотої монети із зображенням Трампа — це суперечить законодавству

Іван Назаренко 20 березня 2026
Федеральна Комісія з образотворчих мистецтв США схвалила фінальний дизайн пам’ятної монети із 24-каратного золота із зображенням Дональда Трампа, пише The Guardian. Її планують випустити до 250-річчя незалежності США, яке відзначатимуть 4 липня.

На аверсі монети зображений Трамп у діловому костюмі, який спирається руками на поверхню столу. Над портретом розміщено напис «Liberty», а також дати «1776» і «2026». Унизу традиційне гасло «In God We Trust» і зірки по обидва боки. На реверсі — білоголовий орлан у польоті з написами «United States of America» та «E Pluribus Unum».

У Міністерстві фінансів США заявили, що чинний президент є «символічною фігурою» для такої ювілейної монети. Водночас федеральне законодавство забороняє зображати живих президентів на валюті, однак для пам’ятних випусків передбачені окремі винятки — за рішенням міністра фінансів.

Монета матиме обмежений тираж, але точну кількість екземплярів поки не розкривають. Частина членів комісії також пропонувала зробити її максимально великою, зважаючи на вподобання самого Трампа. Остаточні технічні характеристики мають затвердити пізніше, після чого монетний двір США зможе розпочати карбування.

