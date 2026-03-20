У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі вперше в історії припинили богослужіння через воєнні дії

Один із найважливіших християнських храмів — храм Гробу Господнього — залишається зачиненим уже кілька тижнів через загострення воєнних дій на Близькому Сході, пише Aleteia.

Храм Гробу Господнього є головною святинею для християн усього світу. Вважається, що тут розташовані Голгофа — місце розп’яття Ісуса — і гробниця, де він воскрес. Припинення богослужінь, яке вже триває кілька тижнів, стало першим випадком у сучасній історії. Навіть під час попередніх воєн або пандемії служби не припинялися повністю.

Нещодавно поліція повідомила про падіння уламків ракет поблизу Старого міста. Один із фрагментів упав за кілька сотень метрів від церкви, є постраждалі.

Закриття храму відбувається у критичний для християн період — під час Великого посту напередодні Великодня. У цей час тисячі паломників зазвичай приїздять до Єрусалиму, щоб пройти Хресною дорогою і взяти участь у богослужіннях.

Церкви, які спільно опікуються святинею — Грецька православна, Вірменська апостольська та Римсько-католицька — ведуть переговори з ізраїльською владою щодо можливості хоча б часткового відновлення богослужінь на Страсному тижні. Водночас невизначеність щодо великодніх свят залишається.