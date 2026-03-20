Трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» встановив рекорд за кількістю переглядів

Трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» встановив абсолютний рекорд за кількістю переглядів, зібравши 718,6 мільйонів за перші 24 години після релізу, пише Variety.

Попередній рекорд серед фільмів належав «Дедпул і Росомаха», трейлер якого зібрав 365 мільйонів переглядів за добу. Новий «Людина-павук» перевершив цей показник ще швидше: уже за вісім годин відео набрало 373 мільйонів, побивши досягнення конкурента менш ніж за половину відведеного часу.

Ба більше, трейлер обійшов і відео гри Grand Theft Auto VI, яке раніше тримало рекорд серед усіх трейлерів із 475 мільйонами переглядів за 24 години.

Фільм стане першим сольним поверненням Тома Голланда до ролі Людини-павука після подій «Люди́на-павук: Додому шляху нема» , що зібрав близько $1,9 мільярдів у світовому прокаті. За сюжетом, події нової частини розгортаються через чотири роки, Пітер Паркер живе сам, адже стер себе з пам’яті близьких, і повністю зосереджується на боротьбі зі злочинністю.

У стрічці також знялися Зендея, Сейді Сінк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал та Марк Руффало. Режисером виступив Дестін Деніел Креттон.