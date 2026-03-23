Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський — бізнесмен українського походження

Іван Назаренко 23 березня 2026
724

Помер власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський. Бізнесмен пішов із життя після тривалої боротьби з раком у віці 43 років, повідомляє Bloomberg.

Радвінський придбав контрольний пакет OnlyFans у 2018 році й перетворив сервіс на глобальний феномен. Платформа змінила модель індустрії дорослого контенту, дозволивши авторам напряму заробляти на підписниках.

Після його смерті постає питання подальшого контролю над платформою. Ще раніше повідомлялося про можливий продаж частки сервісу — йшлося про угоду, яка могла оцінити бізнес приблизно у $5,5 мільярда. Переговори перебували на ранній стадії.

OnlyFans, заснований у 2016 році Гаєм Стоклі та Тімом Стоклі, набув стрімкої популярності під час пандемії. Платформа дозволяє авторам продавати контент за підпискою, утримуючи близько 20% комісії. Станом на 2024 рік сервіс налічував понад 4,6 мільйонів авторів і близько 377 мільйонів користувачів, а річний дохід сягнув $1,4 мільярда.

Сам Радвінський залишався непублічною фігурою. Він народився в Одесі. Його сім'я переїхала до США, коли він ще був дитиною. Останні роки життя провів у Флориді. Відомо, що бізнесмен фінансував благодійні ініціативи, зокрема у сфері медицини та відкритого програмного забезпечення.

