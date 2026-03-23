Діти, які проводять у соцмережах понад три години на день, частіше страждають від депресії — дослідження

Діти, які проводять у соцмережах понад три години на день, частіше стикаються із симптомами тривоги та депресії у підлітковому віці.

Про це каже дослідження вчених з Імперського коледжу Лондона, які проаналізували дані понад 2,3 тисячі школярів із 31 навчального закладу столиці Великої Британії, пише The Guardian.

Дослідження базується на довгостроковому проєкті, розпочатому ще 2014 року. Учасники проходили когнітивні тести та заповнювали анкети двічі — у віці 11-12 і 13-15 років.

Результати показали, що підлітки, які проводили в соцмережах понад три години щодня, значно частіше повідомляли про проблеми з психічним здоров’ям, ніж ті, хто користувався ними близько 30 хвилин на день.

Науковці пов’язують цей ефект насамперед із порушенням сну. Активне користування соцмережами у вечірній час зміщує режим, через що діти пізніше лягають спати й загалом менше відпочивають, особливо у будні. Саме дефіцит сну, на думку дослідників, може мати довготривалий вплив на емоційний стан.

Також зазначається, що зв’язок між надмірним використанням соцмереж і депресією більш виражений у дівчат. Водночас дослідники підкреслюють, що ситуація складна й потребує подальшого вивчення.

Результати опубліковані в науковому журналі BMC Medicine. Автори закликають посилювати цифрову грамотність у школах і звертати більше уваги на режим сну підлітків, замість поспішних заборон, ефективність яких поки не має достатнього наукового підтвердження.