У Британії відкриють перший парк розваг за мотивами гри Minecraft

У Великій Британії з’явиться тематичний парк за мотивами гри Minecraft. Атракціон під назвою Minecraft World відкриють у 2027 році на території Chessington World of Adventures неподалік Лондона, пише Variety.

Проєкт вартістю близько $70 мільйонів реалізують студія Mojang Studios, яка належить Microsoft, разом із оператором парків розваг Merlin Entertainments. Це буде не адаптація фільму, а перенесення ігрового досвіду в реальний світ.

Minecraft World відтворюватиме ключові елементи гри. Відвідувачам обіцяють інтерактивні зони, тематичні розваги, ігрові простори у стилі «кубічного» світу, а також перші у своєму роді американські гірки за мотивами Minecraft. У парку також з’являться тематичні магазини та заклади харчування, натхненні грою.

Розробники наголошують, що головна ідея — передати відчуття свободи, за яке цінують Minecraft.

Серед найамбітніших елементів — велика конструкція у вигляді острова, що ніби ширяє в повітрі, схожого на ті, які можна зустріти у грі. Попри складність задуму, інженери намагаються його реалізувати. Також до створення локацій залучають популярних авторів контенту зі спільноти Minecraft.

У компаніях розраховують, що новий парк не лише привабить фанатів, а й залучить до гри тих, хто раніше з нею не стикався.