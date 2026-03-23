З 24 березня у Києві завершують опалювальний сезон

У Києві з вівторка, 24 березня, завершують опалювальний сезон. Рішення міська влада ухвалила з огляду на потепління та прогноз подальшого підвищення температури.

Відключення житлових будинків розпочнеться одразу й проходитиме поетапно. Водночас об’єкти соціальної інфраструктури — лікарні, пологові будинки, школи та дитсадки — переводитимуть на відключення індивідуально, за заявками їхніх керівників.

У міській адміністрації зазначають, що завершення сезону дозволить уникнути зайвих витрат для мешканців, адже нарахування за опалення напряму залежить від обсягів спожитого тепла.

Зазвичай процес повного відключення займає кілька днів, оскільки система централізованого теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Тому батареї в різних районах можуть охолонути не одночасно, а поступово.

Ця зима стала однією з найважчих у сучасній історії України. Внаслідок російських обстрілів без опалення залишилися тисячі будинків столиці.