Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

З 24 березня у Києві завершують опалювальний сезон

Іван Назаренко 23 березня 2026
1659

У Києві з вівторка, 24 березня, завершують опалювальний сезон. Рішення міська влада ухвалила з огляду на потепління та прогноз подальшого підвищення температури.

Відключення житлових будинків розпочнеться одразу й проходитиме поетапно. Водночас об’єкти соціальної інфраструктури — лікарні, пологові будинки, школи та дитсадки — переводитимуть на відключення індивідуально, за заявками їхніх керівників.

У міській адміністрації зазначають, що завершення сезону дозволить уникнути зайвих витрат для мешканців, адже нарахування за опалення напряму залежить від обсягів спожитого тепла.

Зазвичай процес повного відключення займає кілька днів, оскільки система централізованого теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Тому батареї в різних районах можуть охолонути не одночасно, а поступово.

Ця зима стала однією з найважчих у сучасній історії України. Внаслідок російських обстрілів без опалення залишилися тисячі будинків столиці. Раніше БЖ збирав портрети киян, які переживали зиму в наметах у власних квартирах.

Фото: he gong / Unsplash
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.