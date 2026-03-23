У центрі Тернополя без дозволу перефарбували фасад історичної будівлі — поліція склала протокол

У центрі Тернополя розгорівся скандал через зміну вигляду історичної будівлі. На вулиці Руській, 33 фасад будинку, який має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, пофарбували в темно-синій колір без погоджень. Про це повідомила громадська організація «Брами Тернополя».

У Тернопільскій міській раді підтвердили, що жодних дозволів на зміну фасаду не видавали. На місці працювали поліція та муніципальна інспекція, щоб встановити причетних до робіт.

Згодом муніципальна інспекція склала протокол про адміністративне правопорушення — роботи виконали самовільно, без необхідних погоджень у межах історичного ареалу міста. Тепер ситуацію додатково перевірятимуть фахівці обласного департаменту архітектури. Вони мають провести обстеження, скласти акти та видати приписи власнику приміщення.

Міська влада нагадує, що для зміни фасаду у таких будівлях спочатку потрібно отримати погодження органу охорони культурної спадщини, далі подати пакет документів через ЦНАП і лише після цього щось змінювати.

За даними активістів, до ситуації може бути причетний бренд чоловічого одягу, який орендує приміщення.