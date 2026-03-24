Іван Назаренко 24 березня 2026
На Рівненщині автівка збила оленя Бориса — місцеву зірку соцмереж

На Рівненщині автомобіль збив місцевого оленя на ім’я Борис, який став відомим у соцмережах. Про інцидент спочатку повідомили на його TikTok-сторінці, де регулярно публікували відео з твариною.

За словами очевидців, олень потрапив під авто, яке рухалося на великій швидкості. Унаслідок зіткнення він отримав травми голови та ноги і втратив багато крові. У мережі з’являлися побоювання, що тварина може не вижити, однак у поліції заявили, що загрози його життю наразі немає. Борис перебуває під наглядом єгеря.

За кермом авто була 28-річна жінка. Після ДТП вона поїхала з місця події, але згодом її розшукали правоохоронці. Встановили, що вона рухалася з вимкненими фарами, хоча була тверезою. Сама водійка пояснила, що втекла, бо злякалася.

Автівка після ДТП. Фото: Національна поліція України

На неї склали одразу кілька адміністративних протоколів: за порушення правил дорожнього руху, керування без страхового поліса та залишення місця ДТП.

Олень Борис раніше став локальною зіркою — у Зарічному його часто знімали на відео, де він спокійно підходить до людей і не боїться контакту. Ці ролики і зробили тварину популярною в соцмережах.

Фото: olen.borys.4.5.0 / TikTok
В Одесі відкрили котокафе з евакуйованими з фронту тваринами — їм шукають новий дім «На голці» стане мюзиклом: Ірвін Велш адаптує культовий роман для сцени Вест-Енду У центрі Одеси під час тривоги вночі почали зносити пам’ятку архітектури У центрі Тернополя без дозволу перефарбували фасад історичної будівлі — поліція склала протокол
Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026

