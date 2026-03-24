На Рівненщині автівка збила оленя Бориса — місцеву зірку соцмереж

На Рівненщині автомобіль збив місцевого оленя на ім’я Борис, який став відомим у соцмережах. Про інцидент спочатку повідомили на його TikTok-сторінці, де регулярно публікували відео з твариною.

За словами очевидців, олень потрапив під авто, яке рухалося на великій швидкості. Унаслідок зіткнення він отримав травми голови та ноги і втратив багато крові. У мережі з’являлися побоювання, що тварина може не вижити, однак у поліції заявили, що загрози його життю наразі немає. Борис перебуває під наглядом єгеря.

За кермом авто була 28-річна жінка. Після ДТП вона поїхала з місця події, але згодом її розшукали правоохоронці. Встановили, що вона рухалася з вимкненими фарами, хоча була тверезою. Сама водійка пояснила, що втекла, бо злякалася.

Автівка після ДТП. Фото: Національна поліція України

На неї склали одразу кілька адміністративних протоколів: за порушення правил дорожнього руху, керування без страхового поліса та залишення місця ДТП.

Олень Борис раніше став локальною зіркою — у Зарічному його часто знімали на відео, де він спокійно підходить до людей і не боїться контакту. Ці ролики і зробили тварину популярною в соцмережах.