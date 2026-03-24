Селін Діон повертається на сцену попри важку хворобу — співачка дасть концерти у Парижі

Канадська співачка Селін Діон готується до великого концертного повернення у Франції після кількарічної паузи. Як повідомляє Variety, вона планує серію виступів у Парижі вже цієї осені.

Концерти пройдуть на арені Paris La Défense Arena — одному з найбільших концертних майданчиків Європи. Очікується, що співачка виступатиме двічі на тиждень упродовж вересня та жовтня.

Про майбутні шоу вже почали натякати в самому Парижі: на вулицях з’явилися постери з назвами її хітів, зокрема «Pour que tu m’aimes encore» та «Power of Love».

Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Раніше Діон виступила на літніій Олімпіаді-2024, де заспівала «Hymne A L’Amour» біля Ейфелевої вежі — це стало її першим великим публічним виступом за довгий час.

Концерти в Парижі мали відбутися ще у 2020 році в межах туру Courage World Tour, але їх кілька разів переносили — спочатку через пандемію, а згодом через проблеми зі здоров’ям співачки. У 2022 році їй діагностували рідкісне неврологічне захворювання — синдром м'язової скутості, який заважає співати і ходити.

Попри це, Діон поступово повертається до активної діяльності. Її боротьбу з хворобою показали у документальному фільмі 2024 року «Я: Селін Діон».