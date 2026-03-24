Селін Діон повертається на сцену попри важку хворобу — співачка дасть концерти у Парижі

Іван Назаренко 24 березня 2026
Канадська співачка Селін Діон готується до великого концертного повернення у Франції після кількарічної паузи. Як повідомляє Variety, вона планує серію виступів у Парижі вже цієї осені.

Концерти пройдуть на арені Paris La Défense Arena — одному з найбільших концертних майданчиків Європи. Очікується, що співачка виступатиме двічі на тиждень упродовж вересня та жовтня.

Про майбутні шоу вже почали натякати в самому Парижі: на вулицях з’явилися постери з назвами її хітів, зокрема «Pour que tu m’aimes encore» та «Power of Love».

Раніше Діон виступила на літніій Олімпіаді-2024, де заспівала «Hymne A L’Amour» біля Ейфелевої вежі — це стало її першим великим публічним виступом за довгий час.

Концерти в Парижі мали відбутися ще у 2020 році в межах туру Courage World Tour, але їх кілька разів переносили — спочатку через пандемію, а згодом через проблеми зі здоров’ям співачки. У 2022 році їй діагностували рідкісне неврологічне захворювання — синдром м'язової скутості, який заважає співати і ходити.

Попри це, Діон поступово повертається до активної діяльності. Її боротьбу з хворобою показали у документальному фільмі 2024 року «Я: Селін Діон».

